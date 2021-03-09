Група туристів під час екскурсії в протоці Жерлаш в Антарктиді зафільмували, як пінгвін врятувався від голодних косаток, застрибнувши у човен до людей.
Читайте такожВ Австралії величезний крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул (відео)Відео опублікувало видання Daily Mail.
На відео видно, як пінгвіна переслідує кілька косаток. Щоб врятуватися від них, він вирішує шукати порятунку у туристів і застрибнути до них у човен.
Перша спроба була невдалою, пінгвін зісковзнув у воду. Але з другого разу та за допомогою одного з туристів йому все ж вдалося потрапити у човен.
Після цього пінгвін проплив з туристами ще якийсь час та, як тільки відчув себе у безпеці, вистрибнув.
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