На загибель дельфінів вплинули сонари російських підводних човнів та теракт на Каховській ГЕС.

Заповідні ділянки солоних озер та боліт Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) стали "улюбленим маршрутом" для дронів та крилатих ракет, які щоночі армія РФ направляє на жителів чорноморського узбережжя України.

Як пише The Times, у нацпарку більшість жителів не люди – у заповіднику мешкають 265 видів тварин, у тому числі орли, пелікани, бобри, шакали, болотяні черепахи та навіть фламінго.

"Однак щоночі ідилія змінюється битвою. У парку лунають вибухи… Під перехресним вогнем опинилися тисячі жертв, одягнених у хутро та пір'я… Найбільш помітними жертвами стали дельфіни, які у безпрецедентних кількостях почали викидатися на берег пляжів парку", - йдеться у публікації.

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Низка вчених вважає, що дельфіни гинуть через використання російським флотом гідролокаторів, а також через вибухи, що лунають при пусках ракет, і т. д. На думку вчених, звукові хвилі шкодять здатності дельфінів орієнтуватися або виявляти їжу за допомогою власного сонара, а звукові хвилі також завдають дельфінам мозкової травми.

Як зазначає керівник нацпарку Ірина Вихристюк із посиланням на очевидців, під час бомбардування люди бачили величезну кількість дельфінів, які "тікають" у річку Дунай.

"Потім ми почали знаходити мертвих дельфінів. Фактично кількість мертвих дельфінів, знайдених на території парку, збільшилась у 122 рази порівняно з попередніми роками", - сказала вона.

Як зазначається, минулого року група польських та українських вчених опублікувала статтю, в якій стверджується: лише за перші три місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну було вбито від 37 500 до 48 000 китоподібних. Висновок зроблено за американською методологією після виявлення приблизно 2500 трупів на узбережжі Чорного моря. Згідно з цією методологією, 95 відсотків загиблих дельфінів гинуть у відкритому морі, тому трупи їх не знаходять.

Як зазначив один з авторів статті, співробітник нацпарку Іван Русєв, ніколи раніше жодна країна не могла сказати, що на її береговій лінії було знайдено стільки мертвих дельфінів.

"Кількість смертей корелює з присутністю російського військово-морського флоту. На початку війни діяльність російського флоту була близька до нашого узбережжя, а зараз вони залишаються ближчими до свого. А цього року ми маємо повідомлення про загибель 280 дельфінів під Краснодаром і близько 200 дельфінів під Севастополем у Криму", - сказав Русєв.

Він припускає, що Чорне море втратило до 80 000 китоподібних, що є руйнівною цифрою для популяції, що загалом становить близько 300 000 ссавців.

Водночас директор Українського наукового центру морської екології Віктор Коморін припускає, що тисяча мертвих дельфінів на березі не означає, що в морі загинуло 100 тисяч.

"Ми хочемо створити математичну модель, яка дозволяє зрозуміти щільність загибелі дельфінів, яка враховує течії та інші фактори, тому поки що зарано давати точну цифру", - сказав він.

Фахівець припускає, що можуть бути інші причини масової загибелі дельфінів, пов'язані з війною. Зокрема, після того, як російські війська зруйнували греблю на Херсонщині у червні 2023 року, паводкові води змили у море токсини із промислових зон та цвинтарів.

"Коли ми провели розтин дельфіна через кілька днів після катастрофи на Каховській греблі, ми виявили всередині тіла дуже високий рівень токсичних забруднювачів - токсичних металів та органічних забруднень", - сказав Коморін.

За оцінками фахівців, тоді в Одеську затоку потрапило близько 18 кубічних кілометрів прісної води, опрісняючи її та прилеглі прибережні води. За даними місцевої прокуратури, внаслідок раптового зсуву загинуло 105 мільйонів мідій на морському дні.

"Ми взяли проби води у трьох різних місцях поблизу Одеської області, щоб визначити, як солоність вплинула на морських тварин. Потім, у вересні, коли приплив прісної води припинився, ми знову виміряли свідчення морського дна. Ми виявили масову загибель мідій та інших морських мешканців", – розповів керівник управління екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури Володимир Францевич.

Крім того, удари Росії по українських портах та нафтопереробних заводах у цьому районі ще більше забруднюють довкілля.

Наразі в Україні розслідуються кримінальні провадження за фактом екоциду. Британський адвокат, який працював юристом ООН у справах про воєнні злочини на Балканах та в Камбоджі Річард Роджерс, допомагає Україні розробити першу зареєстровану справу, в якій екоцид розглядається як воєнний злочин.

"Протягом наступного року ми очікуємо, що генеральний прокурор ініціює перші судові переслідування за воєнні злочини та екоцид в українських судах. Справи також можуть бути порушені в МКС чи третіх країнах. Моя команда допомагає прокурорам виявляти та оформлювати найвагоміші справи, які створять важливі правові прецеденти для майбутніх конфліктів", - сказав Роджерс, який зараз обіймає посаду виконавчого директора Climate Counsel.

На територіях України, окупованих Росією, завдані збитки потенційно набагато більші, але їх важче оцінити. Місцеві жителі звинувачують російські війська у винищенні диких тварин, що охороняються, заради їжі й перекидання важкої техніки в українські національні парки, щоб використовувати їх як артилерійські полігони.

"Вони проводили артилерійські навчання у травні, саме тоді, коли птахи обживалися та гніздилися. Вся популяція у 100 000 птахів щойно покинула цей район, а наступного року повернулося лише 5000–6 000", - розповів Олександр Бронсков, орнітолог, який до приїзду до "Тузловських лиманів" працював у національних парках Донецька та Маріуполя.

За його словами, деякі види, як кучерявий пелікан, так і не повернулися в Україну на гніздування.

Загибель дельфінів через дії РФ

Фахівці заявили, що протягом березня 2024 року на узбережжя Краснодарського краю РФ викинуло мертвими майже 140 чорноморських дельфінів. Швидше за все, вони загинули через дії російського флоту, зокрема застосування сонарів. Доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв нагадав, як повідомляв про загиблих дельфінів, зокрема у бухтах Севастополя. Серед виявлених ссавців були контужені тварини - з симптомами ураження сонарами.

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