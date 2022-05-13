Нині птаха перевезли до Межигір'я, проте спіймати його було нелегко.

На Київщині у селі Здвижівка, неподалік Бородянки, селяни врятували та годували страуса, якого ледь не з'їли окупанти. Цьому птаху пощастило, його ферму розбомбили російські військові, проте він не постраждав. Усіх інших страусів, яких не вбило снарядами, рашисти з'їли.

Журналісти ТСН допомогли знайти для страуса нове житло, адже у селі він трощив городи та іноді міг бути агресивним.

Спочатку люди жаліли птаха, вони його підгодовували та навіть намагалися його зловили. Проте страус ніби накачав добрячі м'язи, коли тікав від рашистів. Спіймати його самотужки люди не могли. Тоді вони намагалися знайти власника ферми, яку розбомбили окупанти. Чоловік не захотів забирати страуса й перестав брати слухавки, коли йому дзвонили мешканці села.

Лишати птаха на самовигулі було небезпечно. Мало того, що він топче городи, від страху він може битися. Одного чоловіка птах вдарив настільки сильно, що той ходив з гіпсом аж два місяці.

Селяни звернулися до журналістів ТСН, бо не могли знайти організацію, яка б погодилася спіймати та забрати страуса. На щастя, птахові знайшли житло. Його ледь спіймали декілька чоловіків, проте нині він вже у національному парку Межигір’я, де живе багато страусів.

Тут на нього вже чекали, для нього підготували вольєр. Декілька днів страус, якому дивом вдалося вижити під час окупації, буде жити сам, на карантині. Проте згодом він зможе познайомитися з подружкою, у заповіднику є вільна самка, яка вже давно чекала на кавалера.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Київський зоопарк відновлює роботу, на відвідувачів чекають сюрпризи.

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