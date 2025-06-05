Дехто припускав, що азіатську безкоготну видру слід оголосити вимерлою.

Вважалося, що азіатська безкоготна видра (Aonyx cinereus), найменший вид видр у світі, вимерла в Непалі: востаннє її офіційно бачили в країні в 1839 році, але тепер все змінилося.

Як пише IFLScience, Непал історично був домівкою для трьох видів видр: гладкошерстої видри (Lutrogale perspicillata), євразійської видри (Lutra lutra) та азіатської безкоготної видри. У той час як гладкошерсті та євразійські різновиди продовжували спостерігатися і вивчатися (хоча статус останньої певний час був під сумнівом), їхні безгомілкові родичі офіційно не були задокументовані майже два століття.

Зазначається, що протягом багатьох років надходили окремі повідомлення, але нічого конкретного. Дехто припускав, що азіатську безкоготну видру слід оголосити вимерлою в країні.

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Але в листопаді 2024 року, на стику річок Рангун і Пунтара в окрузі Дадельдхура в Непалі було помічено молоду видру. Мохан Бікрам Шреста, дослідник дикої природи в Центральному південному університеті лісового господарства та технологій і автор бюлетеня про повторне відкриття видри, розповів:

"Оскільки вона була знайдена в крихкому і пораненому стані, лісничі вирішили вигодувати і вигодувати її, але вони не знали, до якого виду вона належить".

Допомагаючи її відновленню, лісничі зробили фотографії та відео видри і поділилися ними з дослідниками видр, включно зі Шрестою, які передали їх членам Групи спеціалістів з видр МСОП.

Виявилося, що це перше підтверджене спостереження азіатської малокоготної видри в Непалі за 185 років. У своєму бюлетені Шреста і колеги назвали це "чудовим відкриттям для збереження в Непалі, яке розвіяло побоювання, що вид міг зникнути в країні".

Зазначається, але це не означає, що час розслаблятися - насправді, це далеко не так.

"Це спостереження підкреслює необхідність детального вивчення статусу цього виду в Непалі та термінової реалізації ініціатив зі збереження", - пишуть автори спостереження, що було опубліковано в бюлетені Групи фахівців з видр МСОП/SSC.

Екологи вказують на низку загроз для видр у регіоні, включно із забрудненням річок дрібномасштабним видобутком корисних копалин, нестійкими методами рибальства - скороченням кількості їжі, доступної для видр, вирубкою лісів та деградацією місця існування, а також сільськогосподарськими стоками.

Важливо, що Непал перебуває в процесі розроблення національного плану зі збереження видр для вирішення деяких із цих проблем.

Заступник координатора Гімалайського регіону Групи фахівців з видр Санджан Тапа зробив висновок:

"Тепер, коли у нас є конкретні докази того, що видра з малим кігтем також зустрічається в Непалі, нам потрібно включити це в нашу політику і програми".

Новини про види, що вимирають

У 1980 році на острові Сан-Ніколау, Кабо-Верде, був спійманий один самець коника Eyprepocprifas insularis, але потім упродовж десятиліть він був втрачений для науки. Оголошений вимерлим 1996 року, коник повернувся 2023 року - завдяки парі цікавих біологів і нічній прогулянці під смолоскипами.

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