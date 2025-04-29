Раніше країну критикували за те, що вона дозволяє підніматися на найвищу гору світу занадто великій кількості альпіністів, зокрема недосвідчених.

Непал, який раніше цього року різко підняв плату за підйом на Еверест, вирішив запровадити ще кілька суттєвих змін для тих, хто хоче підкорити найвищу гору світу.

Як пише Reuters, влада країни збирається ухвалити закон, який видаватиме дозволи на сходження на Еверест тільки тим, хто раніше підкорив хоча б одну вершину висотою 7000 метрів, причому саме в Непалі.

Раніше ця країна Південної Азії, яка значною мірою залежить від скелелазіння, трекінгу та туризму як джерела іноземної валюти, зазнавала критики за те, що вона дозволяє занадто великій кількості альпіністів, зокрема недосвідченим, спробувати піднятися на вершину висотою 8849 метрів. Це часто призводить до довгих черг альпіністів у "зоні смерті" – області під вершиною з недостатньою кількістю природного кисню для виживання.

Відео дня

Зазначається, що новий законопроєкт про туризм спрямований на розв'язання проблеми переповненості, підвищення безпеки альпіністів і пом'якшення екологічних проблем на Евересті.

Зокрема, законопроєкт вимагатиме від альпіністів надати сертифікат про сходження принаймні на одну вершину вище 7000 м у Непалі перед поданням заявки на дозвіл піднятися на Еверест. Це спрямовано на те, щоб альпіністи мали достатній досвід сходжень на великій висоті для подолання труднощів Евересту, що знижує ризики, пов'язані з недосвідченістю.

Крім того, новий законопроєкт передбачає, що глава місцевого персоналу, званий сардаром, і гірський гід, який супроводжує альпіністів, також мають бути громадянами Непалу.

Однак міжнародні оператори експедицій висловили заперечення проти того, що уряд Непалу допускає альпіністів тільки з сертифікатами з вершини висотою 7000 м з країни, а не з будь-якої іншої точки світу.

"Це не мало б жодного сенсу. Я б також додав до цього списку гори заввишки близько 7000 метрів, які широко використовуються як підготовка, такі як Ама-Даблам, Аконкагуа, Деналі та інші", – сказав Лукас Фуртенбах з австрійського організатора експедицій Furtenbach Adventures в інтерв'ю Reuters.

Водночас Фуртенбах, який нині очолює експедицію на Еверест, упевнений, що гірським гідам з інших країн також має бути дозволено працювати на Евересті, оскільки кваліфікованих непальських гірських гідів не вистачає.

"Важливо, щоб гірські гіди мали кваліфікацію, таку як IFMGA (Міжнародна федерація асоціацій гірських гідів), незалежно від їхньої національності. Ми також вітаємо непальських гідів IFMGA для роботи в Альпах у Європі", – додав він.

Згідно з новими правилами, медичні огляди альпіністів також будуть обов'язковими. Альпіністи повинні будуть надати довідку зі схваленого урядом медичного закладу, видану протягом останнього місяця.

Заявники на сходження на Еверест також повинні будуть заздалегідь заявити, чи намагаються вони встановити рекорд, повідомляє Kathmandu Post.

Водночас альпіністи не зможуть передавати свої оплачені дозволи іншим особам, і якщо їхню експедицію буде зупинено через непередбачувані події, як-от катастрофи, війни або інші обставини, не залежні від них, плату за дозвіл не буде повернуто, але вона залишиться дійсною протягом двох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Непалу зобов'язала альпіністів на Евересті носити за собою мішки з фекаліями, оскільки гора стала занадто забрудненою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.