У Київській області горять ліси.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка", - зазначив він.
Кличко закликав киян не панікувати у разі виникнення задимленості у місті.
"Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - додав мер.
Як повідомляв УНІАН, 1 травня завершився перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену. Свої ідеї подало 18 812 охочих. Зараз відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Як повідомлялося, планують перейменувати станції "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра".