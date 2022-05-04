Горить ліс біля села Розважів, а також ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

У Київській області горять ліси.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка", - зазначив він.

Кличко закликав киян не панікувати у разі виникнення задимленості у місті.

"Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - додав мер.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня завершився перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену. Свої ідеї подало 18 812 охочих. Зараз відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Як повідомлялося, планують перейменувати станції "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра".

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