Хвилі перетворять медуз на "біологічний пил", який буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем.

На узбережжя національного природнього парка "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) штормом викинуло мільйони гігантських медуз.

Про це повідомив співробітник парку доктор біологічних наук Іван Русєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, днями на Чорному морі пройшов сильний шторм.

Як акцентує вчений, такі шторми бувають нечасто - сильні хвилі кардинально змінили берегову зону піщаного пересипу у парку "Тузлівські лимани". У деяких місцях зникли широкі пляжі, а на окремих ділянках сформувалися нові ділянки пляжної зони.

Відео дня

"Але, найяскравіший прояв шторму те, що по всій береговій зоні моря, у межах нацпарку, викинуло мільйони медуз – корнеротів", - повідомив Русєв.

Він уточнив, що медузи не залучені до харчових ланцюгів, але хвильові процеси моря скоро їх перетворять на "біологічний пил", який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем.

"Тузлівські лимани"

Це національний природний парк, створений на Одещині 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км.

Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

Медузи-корнероти відомі своїм характерним виглядом - опукла парасолька і масивні лопаті ротові з численними відростками. Вони можуть досягати понад 2 м у діаметрі. Відомо близько 80 видів. Деякі представники під час спалахів чисельності здатні створювати труднощі для рибальського промислу.

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