На узбережжя національного природнього парка "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) штормом викинуло мільйони гігантських медуз.
Про це повідомив співробітник парку доктор біологічних наук Іван Русєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, днями на Чорному морі пройшов сильний шторм.
Як акцентує вчений, такі шторми бувають нечасто - сильні хвилі кардинально змінили берегову зону піщаного пересипу у парку "Тузлівські лимани". У деяких місцях зникли широкі пляжі, а на окремих ділянках сформувалися нові ділянки пляжної зони.
"Але, найяскравіший прояв шторму те, що по всій береговій зоні моря, у межах нацпарку, викинуло мільйони медуз – корнеротів", - повідомив Русєв.
Він уточнив, що медузи не залучені до харчових ланцюгів, але хвильові процеси моря скоро їх перетворять на "біологічний пил", який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем.
"Тузлівські лимани"
Це національний природний парк, створений на Одещині 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км.
Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.
Медузи-корнероти відомі своїм характерним виглядом - опукла парасолька і масивні лопаті ротові з численними відростками. Вони можуть досягати понад 2 м у діаметрі. Відомо близько 80 видів. Деякі представники під час спалахів чисельності здатні створювати труднощі для рибальського промислу.