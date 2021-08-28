Приватний рейс Фартинга скасували через підвищення рівня небезпеки в афганській столиці.

Власник притулку для тварин в Кабулі, громадянин Британії Пол Фартинг відмовився евакуюватися з іншими людьми з Афганістану, якщо країна не забезпечить також виїзд його 200 вихованцям.

Про це повідомляє BBC.

Ветеран Королівської морської піхоти заснував притулок "Новзад" ще у 2007 році, щоби забезпечити дахом собак, котів та ослів, які врятували життя британським військовим. Відтоді їхня кількість у "Новзаді" перевалила за 200.

Під час захоплення талібами Афганістану Пол, як й інші співгромадяни в країні, завчасно планував евакуацію додому. Для цього винайняв приватний рейс, щоби помістити на борту тварин і 68 працівників притулку.

Однак після вибухів 26 серпня ситуація змінилась. Рейс Фартинга скасували через підвищення рівня небезпеки в афганській столиці. Тепер чоловік вимагає від Британії забезпечити виліт усім його вихованцям і підлеглим.

На що міністр оборони Бен Воллес у Twitter відповів, що наразі у пріоритетах евакуація людей, і чергу з афганців до літаків вони заради тварин ніяк не можуть посунути.

Після скандалу у соцмережі урядовець уточнив, що протидіяти евакуації вихованців "Новзаду" не збирається. Ще пізніше Воллес дав "добро" на сприяння евакуації.

Фартинга пропустять в аеропорт, а потім туди приземлиться літак з сусідньої з Афганістаном країни, щоби вивезти весь притулок з Кабула.

Операцію з евакуації тварин назвали у Британії "Ковчегом".

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Автор: Іван Бойко