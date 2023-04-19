Відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

За фактом інциденту з орендою тварин в готелі "Немо" одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, подію кваліфіковано як жорстоке поводження з тваринами.

Зазначається, що публікацію із дописом про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Відомості за цим фактом правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку. В ході перевірки інформації поліцейські поспілкувалися із тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав.

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"Наразі повні обставини події поліцейські встановлюють в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Скандал з тваринами в "Немо"

Одеський дельфінарій "Немо" знову потрапив у гучний скандал. З'ясувалося, що для клієнтів готелю пропонуюто окрему послугу - оренду тварин в номер. Історія почалася з фотосесії з тваринами кількох відвідувачів готелю, які опублікували їх у соцмережах.

Згодом блогер Олег Машуковський вирішив виправдатися за скандальні відео з морськими котиками, через які його звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами. Він записав емоційну промову та заявив, що не хотів обурювати людей та не розраховував на таку реакцію.

В дельфінарії "Немо" прокоментували скандал, який розпочався через здавання тварин в оренду. Керівниця відділу маркетингу "Немо" заявила, що морські котики та інші тварини щоденно прогулюються по території готелю, дельфінарію та на прибережній частині у супроводі своїх тренерів. Вона стверджує, що блогери зустріли тварин у коридорі готелю.

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