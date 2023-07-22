Наразі невідомо, що стало причиною такої масової загибелі.

На узбережжя Уругваю за останні 10 днів викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів. Як повідомляє France24, наразі невідомо, що стало причиною такої масової загибелі.

Магелланові пінгвіни, в основному молоді особини, загинули в Атлантичному океані і були віднесені течіями до берегів Уругваю, повідомила керівник департаменту фауни міністерства навколишнього середовища Кармен Лейзагойен.

"Це смертність у воді. Дев'яносто відсотків - це молоді екземпляри, без жирових запасів і з порожніми шлунками", - сказала вона і підкреслила, що всі взяті проби дали негативний результат на пташиний грип.

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Магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та теплих вод, навіть досягаючи узбережжя Бразилії.

Лейзагоен зазначає, що смертність певного відсотка птахів є нормальною, але не в таких значних масштабах. Вона також нагадала, що подібне вимирання відбулося минулого року в Бразилії з невизначених причин.

Екологи пояснюють збільшення кількості смертей Магелланових пінгвінів надмірним і незаконним виловом риби, адже вже з 1990-х і 2000-х років почали з’являтися тварини, яким не вистачає їжі.

Як зазначив представник однієї з екологічних організацій, на уругвайських пляжах також мертвих буревісників, альбатросів, чайок, морських черепах і морських левів.

Як впливає зміна клімату на екологію

Глобальне потепління відчувається все більше, і в цьому місяці вже зафіксовані рекордні температури.

Раніше в цьому місяці повідомлялося, що коралові рифи Флориди зіткнулися з безпрецедентною загрозою через раптову морську спеку, яка підняла температуру води до 32,2 градусів за Цельсієм. Це може призвести до знебарвлення та загибелі коралів, зауважують вчені.

Зміна клімату може вдарити і по рослинах. Зокрема, це може негативно вплинути на вирощування виноград у регіонах, де виробляються найзнаменитіші вина світу, такі як Просекко, Каберне Совіньйон, які внаслідок цього можуть назавжди зникнути з полиць магазинів.

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