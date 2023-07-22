На узбережжя Уругваю за останні 10 днів викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів. Як повідомляє France24, наразі невідомо, що стало причиною такої масової загибелі.
Магелланові пінгвіни, в основному молоді особини, загинули в Атлантичному океані і були віднесені течіями до берегів Уругваю, повідомила керівник департаменту фауни міністерства навколишнього середовища Кармен Лейзагойен.
"Це смертність у воді. Дев'яносто відсотків - це молоді екземпляри, без жирових запасів і з порожніми шлунками", - сказала вона і підкреслила, що всі взяті проби дали негативний результат на пташиний грип.
Магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та теплих вод, навіть досягаючи узбережжя Бразилії.
Лейзагоен зазначає, що смертність певного відсотка птахів є нормальною, але не в таких значних масштабах. Вона також нагадала, що подібне вимирання відбулося минулого року в Бразилії з невизначених причин.
Екологи пояснюють збільшення кількості смертей Магелланових пінгвінів надмірним і незаконним виловом риби, адже вже з 1990-х і 2000-х років почали з’являтися тварини, яким не вистачає їжі.
Як зазначив представник однієї з екологічних організацій, на уругвайських пляжах також мертвих буревісників, альбатросів, чайок, морських черепах і морських левів.
Як впливає зміна клімату на екологію
Глобальне потепління відчувається все більше, і в цьому місяці вже зафіксовані рекордні температури.
Раніше в цьому місяці повідомлялося, що коралові рифи Флориди зіткнулися з безпрецедентною загрозою через раптову морську спеку, яка підняла температуру води до 32,2 градусів за Цельсієм. Це може призвести до знебарвлення та загибелі коралів, зауважують вчені.
Зміна клімату може вдарити і по рослинах. Зокрема, це може негативно вплинути на вирощування виноград у регіонах, де виробляються найзнаменитіші вина світу, такі як Просекко, Каберне Совіньйон, які внаслідок цього можуть назавжди зникнути з полиць магазинів.