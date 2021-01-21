Червонокнижні рукокрилі часто обирають для зимівки фасади житлових будівель. У разі такої знахідки українців просять звертатися до волонтерів.

Зооволонтери просять українців не викидати на вулицю знайдених в своїх домівках кажанів, а натомість звертатися до відповідних організацій, які опікуються рукокрилими.

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Відповідне повідомлення розміщене на Facebook-сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center, що займається порятунком рукокрилих з усієї країни.

Справа в тому, що рукокрилі, багато з яких віднесені до Червоної книги України, часто обирають для зимівки фасади житлових будівель. У разі такої знахідки, багато власників приміщень повідомляють відповідні служби чи волонтерські організації. В такому випадку по тварин приїжджають спеціалісти та перевозять їх у реабілітаційний центр.

Втім, на жаль, далеко не всі українці проявляють людяність. Так, активісти родповіли одразу про два нещодавні випадки, коли люди просто викинули знайдених кажанів помирати на морозі.

"Приклад людської жорстокості. Кажани були викинуті з багатоповерхівки на вулицю при морозі -15 градусів. Спочатку нам повідомили про знахідку в Херсоні, вулиця Покришева. Алена Беспалько поїхала рятувати, але було вже запізно, кажани провели на землі добу, зі слів жителів будунку. 16 рудих вечірниць - всі загинули. Наступного дня в Івано-Франківську Мар‘яна Рарик рятувала викинутих кажанів на прибудинковій території багатоповерхівки по вулиці Угорницька. 78 вечірниць загинули, 23 - вижили, але в тяжкому стані. І зараз на реабілітації", - повідомили зоозахисники.

Вони також пояснили, що кажани не можуть вижити при морозі за вікном. Натомість авжди є люди, готові допомогти, варто лище пошукати їх.

Порятунок тварин в України

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Автор: Марина Григоренко