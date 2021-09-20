Його поранили ще на початку вересня.

В Івано-Франківській області браконьєри вбили скопу - рідкісного птаха, якого занесено до Червоної книги України.

Про це повідомив заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко на своїй сторінці у Facebook.

"Знову у мисливських угіддях вбивають рідкісних птахів. Скопа (ЧКУ) підбита браконьєрами 5.09.2021 р. на риборозплідних ставках в околицях с. Мижріччя, Долинський р-н, Івано-Франківська обл. Кільце металічне - Музею зоології Хельсенкі (Фінляндія) М-74967. Кольорове жовте - TAN", - написав Бучко.

Від отриманих поранень птах помер.

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За даними Вікіпедії, його сучасна чисельність в Україні становить не більше двох пар.

Птаха занесено до Червоної книги України, Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни та флори, Боннської та Бернської конвенцій.

Раніше повідомлялося, що у Національному природному парку на Одещині зловмисники перекрили водний канал для незаконного вилову кефалі.

Також в Одеській області екологи випустили в дику природу шістьох червонокнижних пугачів. Птахів виростили у зоопарку.

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Автор: Людмила Жерновська