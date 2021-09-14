В Одеській області на волі опинилися червонокнижні пугачі.

В Одеській області екологи випустили в дику природу шістьох червонокнижних пугачів, яких виростили в місцевому зоопарку.

Про те, що птахи опинилися на волі, УНІАН повідомила менеджер зі зв'язків з громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, у вересні фахівці Дунайського біосферного заповідника (Одеська обл.), Rewilding Ukraine та Одеського зоопарку випустили в українській дельті Дунаю шістьох молодих пугачів.

"Це третій етап програми реінтродукції дивовижного виду птахів в дику природу. На двох з шести пугачів наділи GPS-передавачі, які допомагають вченим їх відстежувати", – зазначила Куракіна, додавши, що даний етап є найбільшим за всю історію програми.

Як пояснив виконавчий директор Rewilding Ukraine Михайло Нестеренко, мета екологів – відновити популяцію пугачів в регіоні. Передбачається, що до 2024 року в дику природу випустять 20 птахів.

"Як показує наш попередній досвід, якщо птахи залишаються жити на заповідній території – в Україні, Румунії чи Молдові – у них є більше шансів вижити. Ми спостерігаємо за пересуванням птахів, сподіваємося, що у них все буде добре, і вони зможуть знайти новий дім в дельті Дунаю", – сказав Нестеренко.

За словами екологів, популяція пугача зникла в Придунав'ї та значно зменшилася на інших територіях України через цілеспрямоване знищення диких птахів у 60-ті роки минулого століття, зіткнення з ЛЕП та інші причини. Це призвело до того, що останній раз пугача бачили в дельті Дунаю понад 10 років тому. Внаслідок порушення харчових ланцюгів і біологічного балансу почали страждати інші види тварин.

Програма повернення пугача в дельту Дунаю почалася після дослідження, проведеного з використанням рекомендацій Міжнародного союзу охорони природи. Як уточнили в Rewilding Ukraine, перший випуск пугачів був організований в Одеській області у 2019 році. Тоді в дику природу повернувся тільки один птах, що народився в Одеському зоопарку. Він успішно перезимував в українському Придунав'ї.

Читайте такожВ Одеській області оголосили "війну" браконьєрам, які полюють на червонокнижних крабів (відео)Наступного року в дельту Дунаю відпустили вже трьох таких птахів. За даними екологів, два з них оселилися в румунському заповіднику. Цьогоріч пугачів випустили значно більше. Вчені сподіваються, що хоча б деякі з них залишаться в Україні.

Як підкреслив директор Дунайського біосферного заповідника Олександр Волошкевич, пугач – єдиний представник свого роду в фауні України.

"Птах унікальний і спостерігати за ним дуже цікаво. Вони природні вороги щурів, що розплодилися в прибережній частині дельти, і справжня "зірка" екологічного туризму. Птах занесений до Червоної книги України, і ми хочемо зробити його повноцінним жителем цих місць", – сказав Волошкевич.

Що відомо про пугача (Bubo bubo) – довідка УНІАН

Пугач (Bubo bubo) – хижий птах із сімейства совиних, один з найбільших представників загону совоподібних. Досягає 75 см у висоту з розмахом крил до 180 см. Є осілим видом.

Доросла особина харчується на території 15-80 кв. км, захищаючи її від інших представників виду. Раціон – дрібні ссавці й птахи, популяцію яких пугач регулює (санітарно-гігієнічна функція).

Автор: Лариса Козова