Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з нормами Євросоюзу з ветеринарної медицини.

Верховна Рада прийняла закон Про ветеринарну медицину і благополуччя тварин.

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроект №3318 у другому читанні та в цілому проголосували 305 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект має намір врегулювати ключові питання, які стосуються захисту здоров'я і благополуччя тварин, здійснення карантинних заходів, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів, організації державного управління, освіти та науки у сфері ветеринарної медицини.

Також проект закону передбачає врегулювання застосування протимікробних препаратів, що запобіжить поширенню антибіотикорезистентності (несприйняття антибіотиків) серед тварин.

В ході розгляду законопроекту було прийнято кілька поправок, в тому числі подана народним депутатом від фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко – про можливість вести реєстр ветеринарного фармакологічного нагляду як в електронному, так і письмовому вигляді.

Як зазначив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, законопроект адаптує українське законодавство до норм Євросоюзу щодо ветеринарної медицини, що відкриє нові можливості для експорту живих тварин, продуктів тваринного походження та ветеринарних препаратів з України.

"Коли ми говоримо про те, щоб збільшити можливості експорту аграрного сектора, ми повинні адаптувати законодавство згідно з вимогами Євросоюзу, оскільки це знаковий і один з основних ринків. Відбувається дерегуляція, зменшення кількості ветеринарних документів, скорочуються терміни їх видачі, встановлюється безстрокова реєстрація ветеринарних препаратів, вводиться Цифрова можливість видачі ветдокументів і рецептів, ліцензування встановлюється за нормами ЄС", – сказав він з трибуни.

Що цьому передувало

17 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про ветеринарну медицину та добробут тварин (№3318).

Раніше Європейська Бізнес Асоціація неодноразово закликала прийняти відповідний закон.

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Автор: Ганна Нагорна