Два пташеняти з'явилися на світ без будь-якого ДНК птахів-самців. Це перший такий виявлений випадок в історії.

Американські дослідники дикої природи вперше в історії виявили двох пташенят каліфорнійського кондора, які з'явилися на світ без будь-якої чоловічої ДНК в генах.

Раніше таке незаймане розмноження, що називають партеногенезом або безстатевим розмноженням, реєструвалося в інших видів птахів, а також у ящірок, змій, акул, скатів і деяких риб. Однак відкриття того, що й кондори здатні до "непорочного зачаття", здивувало науковців, пише BBC.

На південному заході США і в Мексиці залишилося близько 500 каліфорнійських кондорів. У 1980-х роках в дикій природі жили менш як два десятки цих птахів, але в останні роки завдяки зусиллям зі збереження їх кількість збільшилася.

Дослідники з Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго під час рутинного генетичного скринінгу утримуваних у неволі птахів випадково виявили, що два пташеняти-самця, які вилупилися у 2001 і 2009 роках, були родичами своїх матерів, проте не успадкували жодного ДНК від птахів-самців.

Читайте такожВ Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозуПри цьому науковці протестували всіх 467 самців з племінного пулу, що робить цей випадок ще більш унікальним, адже вперше зафіксовано, як вид птахів мав незаймане народження за наявності самців.

Обидва пташеняти вже померли. Один - у дворічному віці у 2003 році, а інший - у 2017 році, коли йому було сім років. В обох матерів раніше вже були пташенята, зачаті традиційним чином, причому одна з самок була в парі з самцем упродовж 20 років. Після непорочного зачаття самки розмножувалися ще двічі.

Раніше в зоопарку Ліми, столиці Перу, народилися два американських крокодили, зачаті завдяки штучному заплідненню. Їх мати відклала 24 яйця, але зрештою вилупилися лише двоє. За словами зоологів, це все одно успіх, адже американські крокодили в Перу під загрозою вимирання.

Каліфорнійські кондори: довідка

Каліфорнійський кондор - це надзвичайно рідкісний вид птахів, який водиться в горах Каліфорнії, Арізони, Юти та Мексики. Він практично повністю зник у XX столітті, проте з 1980-х років при зоопарку Сан-Дієго здійснюється успішна програма з відновлення виду.

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Автор: Катерина Комолова