Скат плямистий досягає понад 2 метри завширшки і важить кілька сотень кілограмів.

Уперше в історії вчені успішно відстежили поведінку скатів плямистих за допомогою спеціально розробленого пристрою. Про це пише BBC Wildlife Magazine.

Зазначається, що вчені з Флоридського Атлантичного університету прикріпили до скатів, які мешкають у Гаррінгтон-Саунд (напівзамкнутій водоймі на Бермудських островах), нові мультисенсорні мітки. У їхньому дослідженні містяться нові дані про пересування, харчування та соціальну поведінку цих загадкових морських істот.

У виданні нагадали, що скати плямисті є сильними і швидкими хижаками, які мешкають у тропічних і субтропічних прибережних водах. Вони досягають понад 2 метри завширшки і важать кілька сотень кілограмів.

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Вчені пояснили, що прикріпити до скатів пристрої для відстеження їхніх дій було не так і просто через їхню гладеньку шкіру і відсутність помітного спинного плавця. Їхній датчик об'єднує в собі кілька інструментів в одній легкій конструкції, а кріпиться за допомогою силіконових присосок і спеціально розроблених ремінців.

Дослідники з'ясували, що годування скатів у польових умовах відбувалося за повторюваною послідовністю. Вони часто опускаються до відкладень, щоб забрати здобич, після чого піднімаються вище.

За словами вчених, їхній успіх демонструє, як технологія біологічного моніторингу в поєднанні з машинним навчанням може революціонізувати способи спостереження вчених за морськими істотами.

Цікаві факти про тигрових акул

Раніше в BBC Wildlife Magazine розповіли цікаві факти про тигрових акул, яких вважають одними з найнебезпечніших риб для людини. З'ясувалося, що вони рідко нападають на людей, оскільки дуже ліниві.

Тигрові акули відомі тим, що їдять майже все. Вони пожирають риб, птахів і ссавців. Ба більше, в їхніх шлунках знаходили чимало дивних речей, включно з хутряним пальто і номерним знаком автомобіля.

Тигрові акули зазвичай полюють із засідки. Вони повільні, через що вважають за краще підкрадатися до здобичі.

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