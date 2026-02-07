Москва хоче від США визнання Криму російським, – Зеленський

Україна не підтримуватиме жодні домовленості РФ і США, котрі суперечитимуть Конституції України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна проти винагородження Росії за скоєну воєнну агресію проти України. Глава держави не збирається йти на жодні можливі домовленості, котрі можуть стосуватися зміни статусу тимчасово окупованого Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що, скоріш за все, Росія дає сигнал Америці – визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає. І розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті. Навіть ті країни, які не є нашими прихильниками в цій війні, все одно є прихильниками територіальної цілісності України. Бо розуміючи, що ризикуючи нами, вони будуть ризикувати і своїми певними територіями", - повідомив Зеленський.

Глава держави переконаний, що така ймовірність, що про щось подібне говорить Росія з Америкою, може мати місце.

Відео дня

"Ми просто передаємо сигнал, що всі сторони повинні домовитися про достойне та надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора. Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде", - наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав про незмінну позицію, що Україна хоче закінчення війни.

"І щоб Америка також була задоволена, і щоб Український народ був задоволений. І навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо вони зачіпають якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території, – то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців", - повідомив Зеленський.

Окупований Крим - новини

Як повідомляв УНІАН, тимчасово окупована українська Автономна республіка Крим наближається до 12-річниці російської окупації. Місцеві мешканці скаржаться на нестерпні умови життя, які їм створили окупанти. Росія перетворила Крим на військову базу і використовує півострів для ведення війни проти України.

Купувати нерухомість в тимчасово окупованому Росією Криму - справа дуже ризикована, враховуючи, що, за українським законодавством, угоди, які проводяться там через російські структури, не вважаються правочинними.

Вас також можуть зацікавити новини: