'Скляний' дизайн і безкоштовні сторіс: вийшло велике оновлення Telegram

Раніше публікувати сторіс могли тільки користувачі з Premium-підпискою.

Месенджер Telegram отримав великий апдейт з новим дизайном для Android в стилі Liquid Glass, який майже повністю повторив iOS-версію.

Основне нововведення – нижнє меню, винесене в окремий блок. Блок з "Історіями" тепер прихований за замовчуванням і не займає місце на екрані. Для його показу необхідний жест. Інтерфейс в цілому став більш мінімалістичним і візуально спокійним.

Інтенсивність "Рідкого скла" можна налаштувати в "Налаштуваннях" → "Енергозбереження", що також дозволить знизити витрату заряду акумулятора.

Також Telegram розширив доступ до "Історій". Функція стала доступна всім користувачам, включаючи тих, у кого немає Premium-підписки, але з обмеженням за часом публікації – не більше однієї на день. У той час як з підпискою можна публікувати до 100 штук на день.

Оновлення також принесло кілька додаткових функцій. У Telegram з'явився "крафтинг" подарунків: чотири однакових гіфти тепер можна об'єднати і отримати унікальний колекційний предмет. А власники груп почали отримувати повідомлення про вихід учасників.

Оновлення 12.4 вже почало з'являтися у користувачів. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний клієнт в Google Play і App Store.

Раніше в Telegram з'явився вхід без SMS-кодів і паролів, а також можливість додавати музику в профіль. А WhatsApp додав надійний захист чатів за допомогою біометрії.

