Путін стоїть перед складним вибором та думає про паузу у війні, - Зеленський

За даними розвідки, Путіну невигідно оголошувати мобілізацію, але якщо це станеться, то війна не буде припинена у найближчий час.

Через складну економічну ситуацію російський диктатор Володимир Путін постав перед вибором - робити паузу у війні проти України або йти на непопулярний крок щодо оголошення мобілізації. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, глава держави розповів про дані нашої розвідки стосовно настроїв серед російських еліт з приводу завершення війни.

"Грошей стало менше у рускіх. Ми бачимо, що є доповідь їх Центробанку – більше 80 мільярдів доларів дефіциту по 2025 року. Ми фіксуємо, що це в доповідях, а насправді це більше 100 мільярдів, тому що частину вони перенесли на наступний рік... Це те, що я бачив в аналітиці нашої розвідки. І це говорить про те, що реальний дефіцит у них був більше 100 мільярдів на 2025-й рік. Це важко? Дуже. Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу. Вважаємо, у них буде дефіцит в цьому році ще більший", - повідомив Зеленський.

Про проблеми в російській армії

"Ми не бачимо зменшення підписання контрактів, але ми бачимо зниження виплат військовим в Росії. Вони вже стали на ці рейки", - зазначив Зеленський.

При цьому, за його словами, рівень поповнення російської армії становить 40 тисяч осіб на місяць, і не всі з них йдуть на першу лінію. Водночас, як повідомив президент, Росія у війні проти України втрачає щомісяця вбитими і важко пораненими 30-35 тисяч окупантів.

"Це число російських втрат буде зростати. Тобто його армія не поповнюється достатньо. Але зменшуються у них передусім ті, хто стоїть на першій лінії. Тобто якщо так буде надалі, вони втратять за кілька місяців 100-120 тисяч саме тих, хто на "передку". І вони не заповнять цей дефіцит якось просто, враховуючи зокрема дефіцит грошей", - зазначив Зеленський.

На думку президента України, російському диктатору Володимиру Путіну потрібно буде ухвалювати жорсткі рішення.

"Які рішення? Мобілізація. Тоді це незворотній процес. Якщо Путін оголосить велику мобілізацію, ми розуміємо, який це буде мати вплив на їхнє суспільство та на нього особисто. Я не вірю, що він зупинить тоді війну у найближчий час", - наголосив Зеленський.

Інші заяви президента

Зеленський заявив, що Сполучені Штати виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну. США навіть можуть вдатись до тиску, адже у них у цьому році головна увага зосереджуватиметься на внутрішній політиці – на проміжних виборах до Конгресу.

Він також повідомив, що Америка запропонувала двом переговорним групам - України і Росії - зустрітися в Сполучених Штатах Америки через тиждень.

