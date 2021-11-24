Плазун налякав людей, вони викликали рятувальників.

У Дніпрі змія заповзла у приватний будинок та сховалася на кухні. Плазун, ймовірно, планував зимувати у тумбі, проте його знайшли. Люди, які неабияк злякалися, вони викликали рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

22 листопада о 22:53 мешканці приватного будинку на вулиці Петрозаводській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра зателефонували за номером "101" та повідомили про моторошну знахідку. Люди побачили, що в кухонній тумбі їхньої оселі лежить змія.

"По прибуттю до місця події фахівці ДСНС перевірили приміщення кухні та виявили плазуна, довжиною орієнтовно 1 метр, у меблевому ящику. За допомогою спеціального інструменту рятувальники відловили холоднокровну тварину та випустили на волю за межами міста", - розповіли у прес-службі.

Чи була змія отруйною - рятувальники не повідомили. Проте навіть якщо плазун не був небезпечним для людей, така знахідка усе одно не дуже приємна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Сумщині жінка знайшла на вулиці мертвого триметрового пітона.

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Автор: Поліна Кузенко