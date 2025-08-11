Швидкість його польоту становить близько 8 км/год, що є одним із найнижчих показників серед птахів.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника можна зустріти слукву лісову або вальдшнепа - особливого птаха, який веде нічний спосіб життя.

Його фотографію опублікували на сторінці заповідника у соцільній мережі Facebook. Фахівці розповідають, що птах з родини баранцевих веде прихований спосіб життя у лісах Полісся, Лісостепу та горах Криму. Він має вражаючий зір - особливе розташування очей забезпечує йому майже 360-градусний огляд.

Кінчик дзьоба птаха рухливий і може згинатися, щоб точно шукати їжу в ґрунті. Живиться він переважно ввечері або вночі, полюючи на безхребетних у вологому ґрунті. Строкате оперення гармонійно зливається з лісовим покривом, тому вдень побачити цього птаха практично неможливо:

Відео дня

"Цікаво, що пера слукви іноді використовують художники для делікатного живопису. А ще, у весняний період самці здійснюють токові польоти з характерними звуками: глухим "куок-ок-ок" і різким "циканням". Зустріти слукву - справжня вдача, адже цей птах обирає тишу, темряву й самоту".

Інші птахи України

Як відомо, в Україну понад 40 років тому для експерименту завезли популяцію чорних дроздів із Польщі. Ці птахи прижилися і утворили значну групу.

Як розповів орнітолог Василь Костюшин, у 80-х роках чорні дрозди вже жили в містах Західної Європи цілий рік, не мігруючи.

А нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині фахівці зафіксували пташеня одуда - птаха, який у давнину вважався священним і був заборонений до вживання.

Вас також можуть зацікавити новини: