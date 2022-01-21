Всього у 2021 році інспектори провели понад 43 тисячі перевірок та склали 46,5 тисяч протоколів.

У 2021 році Державна екологічна інспекція нарахувала в Україні понад 4 мільярди гривень збитків довкіллю.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Там зазначили, що такі цифри були отримані у результаті здійснення державного нагляду територіальними та міжрегіональними територіальними органами ДЕІ протягом 2021 року.

"Варто наголосити, що у порівнянні з 2020 роком сума розрахованих збитків зросла майже на 90%", - заявили там.

Повідомляється, що протягом минулого року інспектори провели понад 43 тисячі перевірок та склали 46,5 тисяч протоколів про порушення природоохоронного законодавства у сфері захисту довкілля. Матеріали понад 1500 справ передано до правоохоронних органів.

"З початку року найбільше порушень було зафіксовано у сфері поводження з відходами та через засмічення земель. У результаті розраховано майже 2 млрд гривень. Це у 3,5 раза більше ніж у 2020 році! Суб’єкти господарювання не рідко нехтували вимогами природоохоронного законодавства, як наслідок, отримали претензії для сплати до держбюджету", - зазначили у службі.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Держекоінспекція посилила покарання за розміщення незаконних сміттєзвалищ.

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