Найчастіше на погіршення екології вказують жителі столиці.

64% українців вважають, що за останні декілька років екологічна ситуація у місцевості, де вони проживають, стала гіршою.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Ще 24% респондентів переконані, що ситуація не змінилася, а про покращення екологічної ситуації заявили лише близько 5,5%. Про погіршення екологічної ситуації частіше говорять на Сході – 73%, натомість у Центрі та на Півдні – по 67–68%, а в Західному регіоні – 44%.

Найчастіше на погіршення екології вказують жителі столиці (76% на противагу 66–69% серед жителів облцентрів та інших міст). Жителі сіл та селищ рідше висловлювали негативні оцінки та дещо частіше говорили, що ситуація не змінюється.

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Опитування свідчить, що серед проблем, які найбільше впливають на їхні родини та оточення, респонденти назвали забрудненість водойм (46%), засміченість побутовими відходами (33%), надмірне споживання хімдобрив (27%), забруднення повітря транспортом (23%) чи промисловими підприємствами (21%). При цьому проблему забруднення водойм істотно частіше згадували на Сході (57% проти 37% на Заході), а для жителів Західного регіону актуальнішою проблемою стала засміченість побутовими відходами (41%), натомість у Центральній Україні цю проблему згадали 28% респондентів, а на Півдні та Сході – по 32–33%.

Крім того, 26% українців вважають проблеми екології однією з найактуальніших загроз для країни. Серед загроз для безпеки країни українці частіше згадують лише загрозу подальшого економічного занепаду (31%).

Близько 14% українців назвали погіршення екологічної ситуації вагомою проблемою для них особисто. Це контрастує з тим, що українці все більше усвідомлюють важливість охорони довкілля для країни загалом. Однак це очікувано, адже, говорячи про те, що їх хвилює особисто, громадяни називають короткострокові проблеми, з якими вони стикаються повсякденно, а пандемія вочевидь загострила загрозу втрати доходів та недоступності лікування.

Довідка. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології провели опитування 14 по 24 серпня в усіх регіонах України за винятком окупованих територій Криму та Донбасу. Методом особистого інтерв'ю за місцем проживання було опитано 2001 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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Автор: Ганна Бредіхіна