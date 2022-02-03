Процедура стерилізації буде безкоштовною. Операції проводитимуть за сучасними технологіями.

Перший в Україні пересувний стерилізаційний центр для чотирилапих з'явився в Дніпрі.

Ветеринарна операційна на колесах побудована за спецзамовленням, повідомляється в сюжеті ТСН.

Масова стерилізація хатніх собак передусім стосуватиметься приватного сектора. За словами чиновників мерії міста, багато власників не мають коштів, транспорту або й розуміння наслідків, тому не стерилізують тварин. Через це собаки безконтрольно розмножуються й поповнюють зграї на вулицях Дніпра.

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Процедура стерилізації буде безкоштовною. Операції проводитимуть за сучасними технологіями, тож чотирилапих повертатимуть власникам відразу після процедури, щеплень та реєстрації. За добу бригада може стерилізувати зо два десятки собак. Працюватиме центр шість днів на тиждень.

"Візьмемо собаку з території двору, тут стерилізуємо, чіпуємо і цю тварину відразу ж віддамо. Ми плануємо, що протягом наступних двох років, максимум трьох, у нас кількість скоротиться на 80%, причому у природний спосіб, без присипання", - сказав заступник мера міста Михайло Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столиці волонтери хотіли стерилізувати кішок, які мешкають на території Києво-Печерської Лаври. Однак священик не дав жінкам забрати тварин, він вступив із ними в грубу перепалку та навіть розбив переноску.

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