Тіаго почав опікуватися долею тварин наприкінці 2020 року.

11-річний Тіаго з Бразилії тривалий час опікується безпритульними тваринами, допомагаючи їх прилаштовувати у нові сім’ї.

Про це пише Bored Panda.

Хлопчик знаходить безпритульних тварин на вулицях свого містечка. Потім бере чотирилапих додому, купає їх, розчісує, прикрашає аксесуарами (хустинками з написами, красивими нашийниками) і шукає нових власників.

Проект Тіаго "Я безпритульний, але чистий" покликаний показати дорослим, що безпритульні тварини, коли вони доглянуті, нічим не поступаються домашнім улюбленцям.

Тіаго дуже любить тварин і подає чудовий приклад для багатьох людей. Хлопчику також важко усвідомити, що багато тварин народжуються для того, щоби бути з’їденими людьми, через що бразилець не вживає м’ясних продуктів.

Тіаго почав опікуватися долею тварин наприкінці 2020 року.

"Суботи він присвячував купанню собак, яких він рятував, після чого шукали домівку з майбутньою родиною. Я роблю фото, тому що якісні фото збільшують шанси на їхнє всиновлення", – розповів батько хлопчика Едуардо.

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Автор: Віолетта Орлова