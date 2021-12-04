Тіаго дуже любить тварин і подає чудовий приклад для багатьох людей / instagram.com/guridochapeu_oficial

11-річний Тіаго з Бразилії тривалий час опікується безпритульними тваринами, допомагаючи їх прилаштовувати у нові сім’ї.

Про це пише Bored Panda.

Хлопчик знаходить безпритульних тварин на вулицях свого містечка. Потім бере чотирилапих додому, купає їх, розчісує, прикрашає аксесуарами (хустинками з написами, красивими нашийниками) і шукає нових власників.

Проект Тіаго "Я безпритульний, але чистий" покликаний показати дорослим, що безпритульні тварини, коли вони доглянуті, нічим не поступаються домашнім улюбленцям.

Тіаго дуже любить тварин і подає чудовий приклад для багатьох людей. Хлопчику також важко усвідомити, що багато тварин народжуються для того, щоби бути з’їденими людьми, через що бразилець не вживає м’ясних продуктів.

instagram.com/guridochapeu_oficial

Тіаго почав опікуватися долею тварин наприкінці 2020 року.

instagram.com/guridochapeu_oficial

"Суботи він присвячував купанню собак, яких він рятував, після чого шукали домівку з майбутньою родиною. Я роблю фото, тому що якісні фото збільшують шанси на їхнє всиновлення", – розповів батько хлопчика Едуардо.

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Автор: Віолетта Орлова