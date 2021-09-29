У столиці волонтери хотіли стерилізувати кішок, які мешкають на території Києво-Печерської Лаври. Однак священик не дав жінкам забрати тварин, він вступив з ними в грубу перепалку і навіть розбив переноску.
Про інцидент повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".
Так, зоозахисники вирішили відловити кішок і відвезти їх на стерилізацію. Жінки взяли з собою спеціальну переноску і планували допомогти відразу декільком тваринам, але їм завадив священик Лаври. Чоловік, який назвав себе архімандритом, не тільки заборонив волонтерам рятувати кішок, але ще і розбив їх переноску.
"На цей час Лавра розбилася на два табори: за і проти стерилізації. Виявляється, стерилізація - це гріх! Здивувала волонтерів і реакція архімандрита, який шваркнув переноскою об торець будівлі з такою силою, що сам на п'яту точку впав. Впав дуже елегантно, як істинний священнослужитель", - повідомили очевидці.
Читайте також"Ніхто не забороняє вбити": в Одеській області підліток-шкуродер жорстоко розправився з цуценям (відео)Священика не зупинило навіть те, що у волонтерів були всі необхідні дозволи на вилов і стерилізацію кішок. Він грубо спілкувався з жінками, звертався до них на "ти" і навіть стверджував, що дозвіл і благословення на допомогу тваринам може дати тільки "владика".
Більш того, чоловік намагався прогнати жінок і агресивно реагував, коли волонтери намагалися йому довести необхідність стерилізації кішок.
"Хто ти така?"- гнівно заявив священик Лаври, звертаючись до жінки-волонтера.
Конфлікт закінчився тим, що жінки так і не зуміли зловити кішок, тому що чоловік розбив переноску для тварин. Чи дійсно він є священиком у Лаврі - поки що не повідомляється.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії із закритої квартири врятували замореного голодом пса. Нещасна тварина настільки хотіла потрапити на свободу й отримати хоч трохи їжі, що прогризла дірку на балконі та повисла вниз головою.
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