У китайському звіринці відбувся дебют маленького носорога.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Тварина належить до вкрай рідкісного виду білих носорогів, який перебуває на межі вимирання. На світ маля з'явилося місяць тому, але вже важить аж 88 кг. Доглядачі зоопарку кажуть, дитинча дуже жваве та допитливе, активно вивчає територію вольєру і навіть намагається гратися із працівниками зоопарку.
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