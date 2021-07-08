За прогнозами Українського гідрометцентру, погодні умови на найближчі дні не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері

У Києві в останні дні різко збільшилася концентрація шкідливих речовин в повітрі, через що людям стало небезпечно дихати.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, на стаціонарних постах обсерваторії у період з 29 червня по 5 липня у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

- завислих речовин – у 1,0-1,2 раза на Бессарабській площі та площі Перемоги;

- оксиду вуглецю – у 1,0-1,4 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), Деміївській площі та вулиці Семена Скляренка;

- діоксиду азоту – у 8,5 раза – на Деміївській площі, у 5,4-7,0 раза – на площі Перемоги, у 3,5-4,5 раза – на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, вулиці Інженера Бородіна, вулиці Семена Скляренка, у 2,3-3,4 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

- формальдегіду – у 3,1-3,6 раза – на площах Бессарабській та Деміївській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олександра Довженка (район метро Шулявка), у 1,0-3,0 раза – на інших постах спостережень.

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Всього на 14-ти стаціонарних постах обсерваторії за цей період було відібрано та проаналізовано 1456 проб повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, зафіксовано деяке зниження середньодобового вмісту діоксиду азоту; вміст інших домішок суттєво не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру, погодні умови на найближчі дні – висока температура повітря, мала кількість опадів - не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.

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Автор: Денис Прядко