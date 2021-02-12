Трамвай розробляють в рамках проекту інноваційного громадського транспортного засобу. Ідею представило дизайнерське бюро Еріка Манц-Хансена.

У Німеччині працюють над створенням унікального трамвая Clean Air Tram, який буде очищати повітря під час руху.

Автором відповідного концепту є студент з міста Кіль, повідомляє Railway Supply.

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Трамвай розробляють в рамках проекту інноваційного громадського транспортного засобу. Ідею представило дизайнерське бюро Еріка Манц-Хансена.

Особливість інтер'єру полягатиме в тому, що для його оформлення планують використовувати антимікробні матеріали.

Як пише видання, трамвай стане мобільним очищувачем повітря в місті Кіль.

Завдяки спеціальним пристроям під час поїздки він буде вловлювати частинки пилу розміром до 2,5 мікрон.

Один вагон такого трамваю зможе перевозити до 20 пасажирів.

Студенти та саморобний автомобіль

У листопаді 2020 року стало відомо про те, що в Нідерландах студенти зібрали автомобіль зі сміття. Над створенням автомобіля працювала група студентів з 22 осіб. Автомобіль отримав назву Luca. Для виготовлення автомобіля студенти використовували лляну тканину, побутове сміття, використані ПЕТ-пляшки та пластик з океану.

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Автор: УНІАН