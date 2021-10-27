Такі мутації можуть виникати під час близькоспорідненого схрещування, кажуть вчені.

У Росії корова народила незвичайну істоту-зовні воно нагадувало двоголове теля, але з тілом свині.

Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства Республіки Хакасія.

"Такий випадок дійсно мав місце в селі Маткечик Бейського району на одному з приватних подвір'їв. За словами господині, теля народилося мертвим, і воно було первістком у молодої корови", - зазначили чиновники.

Читайте такожПоїдаюча мишенят двоголова змія потрапила на відео (18+)Коли саме дивне теля з'явилося на світ невідомо, але місцеві ЗМІ пишуть, що корова, що покотилася, теж померла через кілька днів після пологів. Журналісти нагадали, що двоголове теля вже народжувалося в Хакасії кілька десятиліть тому.

"Також мутації можуть виникати при близькоспорідненому схрещуванні", - додали в Мінсільгоспі Хакасії.

Раніше УНІАН повідомляв про народження сіамських близнюків-черепашат - дитинча прісноводної горбкуватої черепахи виявили в штаті Массачусетс.

Також раніше цього року стало відомо про перший успішному розділили сіамських близнюків, які зрослися головами. Операцію провели ізраїльські лікарі в Беер-Шеві.

Автор: Станіслав Кожемякін