Серед можливих варіантів були Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" нещодавно хизувались народженням першого у цьому році тюленя. Тепер же йому обрали ім'я.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook, команда 29-ї української антарктичної станції вирішила назвати первістка Ведделла цього року на честь українського морського дрона - SeaBaby., яке у перекладі з анлійської означає "морський малюк".

По батькові дитинча отримало від біолога Світозара Давиденка, який першим його знайшов. Таким чином малюка звуть SeaBaby Світозарович.

Відео дня

Загалом науковці отримали майже 400 пропозицій щодо можливого імені, серед яких Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін.

"Щиро вдячні всім, хто долучився до вибору імені. Не сумуйте, якщо не вдалося виграти цього разу – ми ще неодмінно будемо проводити конкурси та розіграші подарунків. До речі, SeaBaby сьогодні вже 10 днів. Він активно росте на маминому молоці і скоро може почати перші знайомства з океаном. Але самостійне життя та харчування у воді ці тюлені починають після закінчення вигодовування – орієнтовно через 7 тижнів після народження. Тож незабаром "морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані", - зазначають полярники.

Нині неподалік станції, окрім SeaBaby, народилося ще одне "ведделлятко" і ще чотири самиці зараз вагітні.

Цікавинки від полярників

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Антарктиці, неподалік української станції "Академік Вернадській", полярники зафіксували велику кількість морських котиків та морського слона.

Острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", понад місяць майже повністю запакований кригою. За словами полярників, це дуже важливо – крига діє як "ковдра", що відокремлює океан від атмосфери.

Вас також можуть зацікавити новини: