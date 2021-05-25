Від спалювання вугілля для виробництва електроенергії три основні забруднюючих речовини викидаються в повітря, що загрожує здоров'ю людей.

Україна, Туреччина і країни Західних Балкан є найбільшими забруднювачами повітря від вугільних електростанцій.

Як зазначається у звіті аналітичного центру Ember, ці держави опинилися в лідерах за викидами усіх видів забруднюючих речовин.

Тоді, як країни ЄС, зокрема Німеччина й Польща, посіли високі місця за забрудненням навколишнього середовища оксидом азоту.

"Коли вугілля спалюється для виробництва електроенергії, три основні забруднюючі речовини (SO2, NOx та PM10) викидаються в повітря, що загрожує здоров’ю людей, і є причиною великої кількості передчасних смертей. Оскільки ці речовини можуть розповсюджуватися на тисячі кілометрів, забруднення повітря від використання вугільної енергії є проблемою для всієї Європи незалежно від джерела", - йдеться в дослідженні.

Забруднення діоксидом сірки

Діоксид сірки у високих концентраціях може викликати небезпечне для життя накопичення рідини в легенях, а також викликати астму.

Викиди діоксиду сірки (SO2) на підприємствах, що входять в першу десятку, складають 44% загальних викидів SO2 від вугільної енергетики в Європі.

Так, у першій десятці за рівнем викидів SO2 опинилися по три підприємства в Туреччині та Сербії, два - в Боснії та Герцеговини та по одному в Україні та Північній Македонії. Зокрема, в Україні - це Бурштинська ТЕС, яка посідає перше місце за кількістю викидів SO2.

А серед 30 вугільних станцій, що забруднюють повітря діоксидом сірки, українських - 12, далі слідує Туреччина із шістьома станціями.

Забруднення мікрочастинками PM10

PM10 - це тверді частинки діаметром від 10 мікрометрів й менше. Вони можуть потрапляти в кров, спричиняти хвороби дихальних шляхів, шкодити серцю, спричинити інсульт і призвести до передчасної смерті.

У дослідженні зазначається, що більшість забруднень частинками, отриманих в результаті спалювання вугілля, йде від підприємств в Україні. На українські вугільні електростанції припадає 72% викидів PM10.

Зокрема, в нашій країні розташовано вісім заводів, що входять до десятки найбільших забруднювачів частинками PM10, і загалом наша держава спричиняє 27% викидів SO2. Далі йдуть Туреччина (24%), Сербія (15%) та Боснія і Герцеговина (11%). А у першій тридцятці таких українських ТЕС - 18.

Забруднення оксидом азоту (NOx)

Оксид азоту - це газ, що викликає запалення дихальних шляхів і порушує клітинні механізми, пошкоджуючи тканини, знижуючи імунні здібності організму.

У першій десятці за цим забруднювачем опинилося лише одне підприємство з України - Запорізька ТЕС посіла друге місце. Однак, у першій тридцятці вугільних електростанцій, які викидають оксиди азоту, українських найбільше - дев’ять.

На Туреччину припадає 20% викидів NOx, далі йдуть викиди з електростанцій Німеччині, України (по 16%) та Польщі (14%).

Українські вугільні електростанції

У дослідженні зазначається, що вісім українських вугільних електростанцій потрапили до 30 найгірших за всіма трьома забруднювачами (SO2, PM10 і NOx). Це - Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Вуглегірська, Слов’янська, Ладижинська і Запорізька.

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Експерти додають, що в Україні 20 вугільних електростанцій, побудованих до 1976 р., виробляють 34% від загальної кількості електроенергії, яка споживається. Жодна з цих електростанцій не має обладнання для десульфурації (очищення димових газів від сполук сірки, - УНІАН). Виключення складає лише другий блок Трипільської ТЕС, де технологія десульфурації димових газів застосовується як пілотний проект в країні.

Разом із тим дослідники вказують, що Україна має величезний сонячний (55 ГВт) та вітровий (319 ГВт) енергетичний потенціал, що може дозволити поступове припинення виробництва електроенергії з вугілля до 2030 року. І додають, що Україні, Туреччині та країнам Західних Балкан слід прискорити перехід до своїх численних альтернатив чистої енергії.

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Автор: Олександр Топчій