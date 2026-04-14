Вчені виявили на дні океану загадкові бочки, оточені дивними білими кільцями

Їх оточують "зони смерті".

Вчені провели дослідження масштабного підводного звалища на дні океану біля узбережжя Лос-Анджелеса і виявили дивні бочки, оточені білими кільцями. Як пише dailygalaxy.com, навколо цих бочок сформувалися зони, в яких більшість форм морського життя просто не можуть вижити.

У період між 1930-ми та початком 1970-х років різні види відходів регулярно скидалися в море, включаючи хімічні відходи, побічні продукти нафтовидобутку, а також радіоактивні матеріали та військові вибухові речовини. У 2020 році глибоководні дослідження виявили велику кількість бочок, розкиданих по дну океану. У ході наступних експедицій було виявлено близько 27 000 об'єктів бочкоподібної форми та понад 100 000 уламків.

Лужні відходи як головний підозрюваний

Протягом багатьох років вчені підозрювали, що багато з цих бочок містили ДДТ (дихлордифенілтрихлоретан, або дуст), нині заборонений пестицид. Однак нові аналізи відкладень показують інші результати.

Вчені не виявили збільшення концентрації ДДТ поблизу досліджених бочок. Натомість три бочки, оточені видимими білими ореолами, показали надзвичайно високий рівень pH – близько 12 – у прилеглих відкладах. Це вказує на наявність їдких лужних відходів, а не залишків пестицидів.

Точний хімічний склад залишається невизначеним, хоча в дослідженні зазначається, що як виробництво ДДТ, так і нафтопереробка можуть призводити до утворення лужних побічних продуктів.

Білі ореоли виявляють екстремальні хімічні осередки

Незвичайні білі кільця, що спостерігаються навколо багатьох бочок, тепер пояснюються хімічними реакціями, викликаними витоками відходів. У дослідженні зазначається, що лужний матеріал реагує з магнієм у морській воді, утворюючи брусит – мінерал, що створює коркоподібний шар. Згодом цей мінерал розчиняється, підтримуючи високу лужність в осаді та викликаючи подальші реакції, які призводять до утворення відкладень карбонату кальцію, видимих у вигляді блідих ореолів.

Дослідники підрахували, що приблизно третина спостережуваних бочок мають такі особливості.

Морське життя під загрозою

Зразки осаду, взяті біля бочок з білими ореолами, показали дуже мало мікробної ДНК, що свідчить про те, що більшість організмів просто не можуть вижити в такому лужному середовищі. Дослідники виявили кілька спеціалізованих бактерій, схожих на ті, що живуть у глибоководних гідротермальних джерелах або лужних гарячих джерелах. Ці мікроби пристосовані до екстремальних умов, але вони становлять лише крихітну частину морського життя.

Що особливо впадає в око, так це тривалість цих наслідків. Навіть через понад 50 років відходи все ще впливають на навколишнє середовище.

Раніше вчені виявили вкрай тривожні зміни на дні океану, які відбулися всього за 10 років спостережень. Зникають ключові види, які допомагають переробляти поживні речовини, а разом з ними і баланс життя на морському дні, і це може бути ознакою більш масштабної екологічної кризи.

