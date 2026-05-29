В Європі обрали 'дерево року': де воно росте

Європейський конкурс "Дерево року" відзначає значення дерев для місцевих громад по всьому континенту, і щойно було оголошено переможця 2026 року. Про це пише Time Out.

Дуб Лаукіай, 400-річне дерево з литовського села Рукай, перемогло в конкурсі, набравши 6153 "бали".

За словами організаторів конкурсу "Дерево року", цей старий дуб довгий час був забутий. Однак близько року тому місцева громада доклала зусиль для відновлення землі та території навколо нього і навіть організувала свято на його честь.

Друге місце посіла стара дика яблуня з Діля (Словаччина), а третє - кривий в'яз із Шисловеца (Польща).

Як обирається Європейське дерево року

Зазначається, що перед тим, як вони будуть виставлені на громадське голосування, кожна країна-учасниця обирає дерево за допомогою місцевого конкурсу, в якому місцеві громади, організації та школи номінують дерево зі свого регіону.

Потім дерева виставляються на громадське онлайн-голосування, справедливість якого забезпечується новою системою "балів дерев", що враховує країни з великим населенням і відповідно зважує бали.

Цього року премія вручається вже вп'ятнадцяте. Петро Скриванек, координатор європейського "Дерева року", сказав:

"Конкуренція була надзвичайно напруженою - рейтинг залишався невизначеним до самого останнього моменту. Цього року чудові дерева привернули величезну увагу по всій Європі. За час голосування веб-сайт зафіксував близько 1,5 мільйона відвідувань, понад 200 000 унікальних виборців - людей, яким небайдужа природа та навколишнє середовище".

Спека в Європі

Цього тижня Європа пережила виняткову спеку: температурні рекорди були побиті в багатьох країнах під стійкою зоною високого тиску, яку зазвичай називають "тепловим куполом".

