Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ

Україна та Канада посилюють оборонно-промислову співпрацю і запускають новий проєкт з виробництва українських безпілотних систем на території цієї північноамериканської країни. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Там зазначили, що проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані Силам оборони України.

Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади. В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

Важливо, що проєкт, який буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій. У Міноборони додали:

"Спільне виробництво з Україною створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни".

Зазначається, що Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони.

