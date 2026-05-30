У Росії шукають біографа роду Путіних

Російський державний гуманітарний університет (РДГУ) шукає наукового співробітника, який проведе дослідження про рід президента РФ Володимира Путіна.
Як звернула увагу "Медуза", така вакансія з'явилася 23 квітня в єдиній системі проведення конкурсів на заміщення посад наукових працівників. Така ж інформація опублікована на сайті вишу. Відгуки приймаються до 10 червня.
Зазначається, що науковому співробітнику належить провести дослідження на тему "Колективна біографія членів роду Путіних у пореформенній Росії (1861–1917 рр.): перехід від землеробства до дрібного міського підприємництва".
Посадовий оклад, як випливає з опублікованих матеріалів, становитиме майже 82 тисячі рублів. Жодних інших надбавок і пільг не передбачено.
Раніше кандидат історичних наук Михайло Гершзон говорив, що предки Путіна за соціальним статусом були селянами, а в архівах зазвичай немає інформації про їхній спосіб життя.
Діти Путіна
Раніше розслідувачі дізналися, що Путін і Аліна Кабаєва наймають десятки іноземних гувернанток для виховання своїх синів. Публічно про цих дітей він ніколи не розповідав, про їхнє існування стало відомо з журналістських розслідувань. Згідно з ними, Кабаєва народила від Путіна двох синів - Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження.
З витоків інформації випливає, що в родині за останні вісім років працювали 20 іноземних гувернерів та гувернанок з Великої Британії, ПАР, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії, Ірландії. Наймати їх почали у 2017 році, коли Івану не було й двох років.