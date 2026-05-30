У Саудівській Аравії знайшли золотий скарб віком 1200 років: хто його сховав

Археологи в Саудівській Аравії виявили глиняний горщик, повний прикрас із золота, срібла та дорогоцінних каменів, які, можливо, були поховані ісламським паломником на шляху до Мекки понад тисячоліття тому. Про це пише Live Science.

Вчені назвали клад "Скарбами Дірії" на честь археологічної пам'ятки, де його було виявлено. Розташована на околиці Ер-Ріяда, Дірія була ключовим пунктом на маршруті хаджу для ісламських паломників між Басрою (Ірак) і Меккою (Саудівська Аравія).

За даними археологів із Саудівської комісії з питань спадщини, які проводять розкопки в Дірії вже шість років, радіовуглецевий аналіз органічних залишків відносить основне поселення до періоду 743-753 рр.

Під час нещодавніх розкопок вони виявили гіпсові водойми та стіни кількох житлових будівель. Усередині споруд було знайдено фрагменти кераміки та скла, але заритий керамічний посуд, що містив понад 100 ювелірних прикрас, став несподіванкою.

"Одним із найважливіших відкриттів шостого сезону стало виявлення "Скарбниці Дірії", що являє собою колекцію золотих виробів, дорогоцінних каменів і фрагментів окисленої міді", - заявив експерт лабораторії Комісії з питань спадщини Саудівської Аравії.

Цікаво, що хоча Дірія більше відома як перша саудівська держава і первісне місцезнаходження династії Саудів (правлячої сім'ї Саудівської Аравії), починаючи з XVIII століття, її історія сягає набагато далі.

Скарби, ймовірно, були закопані в перші роки Аббасидського халіфату, який прийшов до влади в 750 році і був зруйнований монголами в 1258 році. Названі на честь одного з дядьків Мухаммеда, аббасидські халіфи сприяли настанню Золотого століття ісламу, в якому процвітали культурна та наукова діяльність.

Географічно Аббасидська імперія простягалася від Північної Африки до Ірану, але була зосереджена в основному на Аравійському півострові та території сучасного Іраку, зі столицею в Багдаді.

Відзначається, що згідно з ісламською традицією, кожен дорослий, хто може собі це дозволити і фізично здатний здійснити паломництво - хадж - до найсвятішого ісламського міста, Мекки, хоча б раз. У період правління Аббасидів Дірія була важливою зупинкою на паломницькому маршруті між Басрою, портовим містом на півдні Іраку, розташованим неподалік від Перської затоки, та Меккою на західному узбережжі Саудівської Аравії.

Експерти поки не знають, чому коштовності, прикрашені квітковими та геометричними візерунками, були поховані в Дірії або чи належали вони паломнику. Але ясно, що ці вироби були виготовлені досвідченими майстрами з металу шляхом формування золотих листів, їх тиснення та інкрустації напівдорогоцінним камінням.

