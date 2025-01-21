Зафіксовано найбільше скорочення покриття коралів із середини 1980-х років.

Понад 40% коралових колоній у районі острова One Tree Island на Великому Бар'єрному рифі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, загинули внаслідок наймасштабнішого спалаху знебарвлення.

Як пише The Guardian, вчені вивчили 462 колонії коралів на острові в південній частині рифу після того, як на початку 2024 року через тепловий стрес вони втратили колір. За словами фахівців, до липня 193 колонії загинули, а ще 113 продовжували все ще виявляти ознаки стресу.

Морський біолог з університету Сіднея, професор Марія Бірн відвідує острів протягом 35 років та зазначає:

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"Спостереження за загибеллю цих величезних колоній стало тяжким випробуванням. Мій стан перейшов від смутку до справжньої люті... Ми вже багато років намагаємось донести інформацію про зміну клімату".

Як зазначають автори публікації, Австралійський інститут морських наук у листопаді обстежив вісім рифів у секторі Капрікорн-Банкер та зафіксував найбільше щорічне скорочення покриття твердих коралів із середини 1980-х років - на 41%.

Вчені також виявили аналогічні втрати коралів у північній частині рифу, де один із дослідників описав побачене як "цвинтар коралів".

Загалом фахівці вивчили 12 різних типів коралів. Зазначається, що, попри поширену думку про здатність унікальних утворень відновлювати колір, ситуація на One Tree Island виявилася зворотною - вона катастрофічна.

Наприклад, рід коралів Goniopora, відомий своїми яскравими, схожими на квіти поліпами, був знебарвлений, а потім уражений хворобою, яка руйнує тіло коралів і відома як "чорна смуга".

Фахівець з рифів у Сіднейському університеті доктор Шона Фу зазначила, що протягом п'яти місяців, поки тривали дослідження, багато колоній стали невпізнанними - вони вкрилися водоростями, загинули або просто перетворилися на потерть.

"Березень традиційно вважається піковим місяцем теплового стресу для рифу. У лютому там температура води перевищувала середні значення на 1,2 °C. Прогнози американської програми Coral Reef Watch вказують на можливе посилення теплового стресу в північних районах рифу, що може призвести до ще більш масштабного знебарвлення", - йдеться у публікації.

Глава відділу океанів WWF-Австралія Річард Лек заявив, що нова хвиля знебарвлення посилює ситуацію як на півночі, так і на півдні рифу. Він наголосив: ймовірність повторного знебарвлення залишається високою, і риф як об'єкта Всесвітньої спадщини знаходиться під загрозою.

ЮНЕСКО запитало в уряду Австралії звіт про стан об'єкта, і Лек наголосив на важливості надання об'єктивної інформації та вжиття додаткових заходів щодо його захисту.

Що таке Великий Бар'єрний риф

Це найбільший у світі кораловий риф, який знаходиться у Тихому океані - гряда з понад 2900 окремих коралових рифів та 900 островів у Кораловому морі. Великий Бар'єрний риф простягся вздовж північно-східного узбережжя Австралії на 2500 км і займає площу близько 344 400 квадратних кілометрів. Це найбільший на Землі природний об'єкт, утворений живими організмами, його можна побачити з космосу. Риф побудований мільярдами крихітних організмів - коралових поліпів. У північній частині ширина рифу - близько 2 км, у південній - 152 км.

Великий Бар'єрний риф підтримує життя величезної різноманітності живих організмів і завдяки цьому в 1981 році був обраний ЮНЕСКО як об'єкт Всесвітньої спадщини. CNN назвав його одним із семи природних чудес світу.

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