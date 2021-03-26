Курйозний інцидент трапився в Національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс.

У Національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий ведмідь пробрався у двір і заліз погрітися в джакузі.

На відео інциденту, яке записав Мейсон Требоні з орендованої хатини, звернуло увагу видання Daily Mail.

Тварина пройшла через паркан внутрішнього дворика, стрибнула вниз і попрямувала до гідромасажної ванни. Просидівши там близько 15 хвилин, ведмідь вибрався звідти і пішов.

"Дивись, цей ведмідь пройшовся по моїй каві, він ось-ось зістрибне" - чути коментар Мейсона на відео.

Відзначається, що в Національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс мешкає близько 1500 диких ведмедів.

Головні новини України та світу на ранок 26 березня

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко