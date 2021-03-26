У Національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий ведмідь пробрався у двір і заліз погрітися в джакузі.
На відео інциденту, яке записав Мейсон Требоні з орендованої хатини, звернуло увагу видання Daily Mail.
Тварина пройшла через паркан внутрішнього дворика, стрибнула вниз і попрямувала до гідромасажної ванни. Просидівши там близько 15 хвилин, ведмідь вибрався звідти і пішов.
"Дивись, цей ведмідь пройшовся по моїй каві, він ось-ось зістрибне" - чути коментар Мейсона на відео.
Відзначається, що в Національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс мешкає близько 1500 диких ведмедів.
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