На сьогодні близько десятка водосховищ Криму або обміліли, або зовсім виснажені.

В окупованому Криму стрімко міліють критично важливі водосховища і пересихають річки. Жодних передумов для скасування графіків подачі води населенню немає.

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Про це йдеться в матеріалі «Крим.Реалії». Журналісти проаналізували ситуацію з вододефіцитом на півострові і склали карту.

На цю мить близько десятка водосховищ або обміліли, або зовсім виснажені.

Так, в Сімферополі і найближчих до нього регіонах проблеми з водою почалися минулого літа. Раніше місто і найближчі населені пункти забезпечувалися водою з трьох водосховищ: Аянського, Сімферопольського і Партизанського. Однак рівень води в них ще минулої осені впав до критичних позначок.

Надії чиновників і жителів Сімферополя були пов'язані із зимовими опадами, але вони не виправдалися. Сімферополь втратив свою головну водну артерію і на цю мить його забезпечують водою з підземних свердловин.

На початку березня в "Міністерстві ЖКГ" російського уряду Криму передавали про повне виснаження двох водосховищ - Сімферопольського і Загорського. Загорське водосховище разом зі Щасливенським багато років забезпечувало водою Ялту і Бахчисарайський район. За словами місцевих чиновників, на цей час запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці.

Критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить Алушту.

За даними окупаційної адміністрації, до «мертвого об'єму» наближаються водні джерела Білогірського району – Баланівське і Тайганське водосховища.

Без стабільного джерела водопостачання залишається Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: УНІАН