Напередодні близько 100 активістів розчистили русла річок, що впадають в Ізобільненське водосховище.

В окупованій Алушті для вирішення проблеми з браком води мають намір залучати громадян до очищення русел річок.

Як повідомляється на сайті підконтрольної Росії адміністрації Алушти, в суботу, 5 червня, активісти провели розчистку русел річок, що впадають в Ізобільненське водосховище.

«Близько ста осіб розгрібали завали гілок, повалених дерев і кам'яних брил на шляху природного потоку води. Якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то, значить, все було недаремно», - йдеться в повідомленні.

В окупаційній адміністрації додали, що «внаслідок суботника виникла пропозиція - проводити регулярні еко-десанти у руслах річок і водоносних джерел, тим самим допомагаючи наповненню водосховищ».

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Водна катастрофа в Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водойм. У багатьох містах і селах окупаційна влада запровадила обмеження на подачу води.

За оцінкою експертів, наразі відновити постачання води в Крим через Північно-Кримський канал технічно неможливо, навіть за наявності відповідної політичної волі. Канал на сьогодні практично не придатний до експлуатації.

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Автор: Світлана Закелова