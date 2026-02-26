В зоні ЧАЕС передчасно прокинувся єнотоподібний собака: що могло статися

Для житла ця тварина може використовувати людські споруди, навіть старі землянки, бліндажі та траншеї.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували єнотоподібного собаку, що перервав зимову сплячку, можливо, через наближення весни.

Про це розповіли фахівці заповідника та оприлюднили фото, на якому можна побачити цікаву мохнату тварину, що пересувається у снігу.

"Що змусило єнотоподібного собаку перервати зимову сплячку? Причин може бути декілька: від тимчасового потепління та недостатніх жирових запасів до порушення спокою нори або впливу хижака. У природних умовах зимовий сон цієї тварини неглибокий, тому будь-які зміни середовища можуть стати сигналом до пробудження", - кажуть дослідники.

Як зазначають фахівці, є ще один чинник – наближення весни. Збільшення світлового дня та перші ознаки сезонних змін дедалі частіше "будять" навіть тих, хто мав би ще спати, пояснюють у заповіднику.

Що відомо про єнотоподібного собаку

Єнотоподібний собака (єнотоподібна уссурійська лисиця, мангут, уссурійський єнот, єнотка) - хижий всеїдний ссавець сімейства псових. Може мати довжину до 80 см, з яких хвіст - 15-25 см, висота в загривку – до 40 см, взимку може важити до 10 кг. Це кремезна тварина з короткими лапами, невеликою головою з короткою і гострою мордочкою і короткими вухами. З боків морди волосся довше, утворюють "баки". У виборі житла мангут невибагливий – може мешкати у норах борсуків і лисиць, рідше – робить "домівку" самостійно. Також може облаштуватися у нішах серед коренів дерев, ущелини скель, бурелом, торф'яні купи на болотах, стоги солома і сіна тощо. Для житла використовує також людські споруди, навіть старі землянки, бліндажі та траншеї.

За характером єнотка неагресивна, для неї, на відміну від інших псових, характерна пасивний захист. У разі небезпеки воліє ховатися в густому чагарнику, у безвихідній ситуації затаюється і прикидається мертвою, лягаючи на спину і задираючи ноги догори.

