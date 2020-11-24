На Україну може чекати екологічна катастрофа, якщо не вжити рішучих дій з протидії незаконній масовій вирубці лісу у Карпатах. Крім того, можливі матеріальні збитки, не відкидаються й людські втрати.

Щоб запобігти такій ситуації, у неї має втрутитися керівництво держави. Про це йдеться у петиції на сайті президента України, зареєстрованій 11 листопада екоактивістом Андрієм Кобриним, повідомляє "Обозреватель".

У петиції активіст наголошує: масштаби незаконної та неконтрольованої вирубки лісу призвели до непоправних втрат. Зокрема – через потужні паводки, які відбулися на західній Україні цього року.

Аби уникнути подальшого погіршення ситуації та виникнення екокатастрофи, Кобрин пропонує:

створити спеціальний охоронний орган на базі Нацгвардії;

розширити межі національних природніх парків та посилити контроль на цих територіях;

збільшити відповідальність за незаконну вирубку лісу;

виділити кошти на розробку комп’ютерної програми моніторингу стану Карпат у реальному часі (так можна буде контролювати незаконні дії у цих межах);

залучити громадських активістів, які борються зі знищенням Карпат, до контролювальних органів;

заручитися підтримкою міжнародної організації GreenPeace.

Автор петиції закликає не дати винищити українські Карпати через людську недбалість та запобігти людським жертвам.

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Наразі петиції про порятунок Карпат підписали майже 6 тисяч українців, а для її розгляду президентом потрібно щонайменше 25 тисяч підписів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Кобрин з однодумцями на власному продакшені створили фільм, присвячений цьогорічним повеням у Карпатах та їхнім передумовам — вирубці лісів.

Такий проект необхідний в Україні, адже справжні екологічні проблеми у нас не висвітлюються, як визнали раніше фахівці Всесвітнього фонду дикої природи.

А темою екології, як зазначають експерти, маніпулюють перед виборами. Зокрема, псевдоекоактивісти звертають увагу на негаразди у великих промислових містах, а такі проблеми як масова вирубка лісів, незаконний видобуток бурштину, пожежі під Чорнобилем та на Луганщині, винищення тварин, несанкціоновані сміттєзвалища та забрудненість річок "активістів за викликом" не цікавить.

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Автор: УНІАН