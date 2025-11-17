Зокрема, для ударів по Новоросійську Україна використала власну ракету "Нептун".

Минулого тижня Сили оборони України завдали удару по російському порту Новоросійськ, що помітно вплинуло на можливості РФ експортувати нафту, пише The Independent.

Цю атаку журналісти називають однією з найбільших на інфраструктуру експорту російської нафти за останні місяці. Як результат – Новоросійськ тимчасово призупинив експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2 відсоткам світових поставок. Через це світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%.

Загалом, пишуть журналісти, цьогоріч українські далекобійні удари безпілотниками та надводними дронами неодноразово порушували роботу російської нафтової інфраструктури. Такі удари були зокрема спрямовані проти портів Балтійського та Чорного морів, системи магістральних трубопроводів та низки нафтопереробних заводів.

Зазначається, що для удару по Новоросійську Україна використала ракету "Нептун". Однак на озброєнні Києва є ще низка далекобійних зразків.

"Довгий Нептун"

За відкритими даними, "Довгий Нептун" – це ракета наземного базування, яка здатна долати відстань до 1000 кілометрів. Її створили на базі стандартного "Нептуна", який був розроблений ще до початку повномасштабного вторгнення.

У березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшила дальність роботи цієї ракети. А вже минулої пʼятниці українські військові заявили, що саме цією ракетою було уражено порт у Новоросійську.

"Фламінго"

Ракета приватного виробника, також відома під назвою FP-5. За словами Зеленського, дальність польоту цієї ракети становить 3000 кілометрів. Також президент повідомив, що в жовтні "Фламінго" вже використовувалася для ударів по РФ, однак деталі застосування невідомі. Як зазначив Зеленський, "Фламінго" має надійти у масове виробництво до кінця 2025 року.

"Лютий"

БПЛА-камікадзе, який "став робочою конячкою України" для далекобійних атак по енергетичній інфраструктурі РФ цього року. Безпілотник, виготовлений на авіабудівному заводі "Антонов", може пролетіти понад 1000 км.

ФП-1

Ще один виріб українського приватного виробника "Fire Point". Цей БПЛА-камікадзе так само активно використовується для завдання ударів по цілях у Росії та має дальність польоту понад 1000 км.

"Паляниця"

Про перше бойове застосування "Палянці" Володимир Зеленський повідомив у серпні 2024 року. Вже у жовтні президент інформував про десятки уражених цією ракетою-безпілотником складів.

За даними ЗМІ, дальність польоту БПЛА становить до 650 кілометрів. А завдяки турбореактивному двигну він здатен летіти на швидкості до 900 км на годину, що значно перевищує можливості звичайних безпілотників.

"Рута"

Ще одна ракета-безпілотник. Її масове виробництво, за словами Зеленського, очікується також до кінця 2025 року. Як повідомив президент у жовтні, вперше БПЛА було використано для ураження морської платформи на відстані понад 250 км.

"Пекло"

Також ракета-безпілотник, першу партію якої було передано українським військовим у грудні 2024 року. За даними Defence Express, дальність польоту цього безпілотника – приблизно 700 км.

"Барс"

Про цю ракету-безпілотник стало відомо у квітні 2025 року. Минулого тижня українські військові повідомили про успішне використання цього боєприпасу для атаки по російських цілях.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу на Волзі. За даними Reuters, внаслідок атаки НПЗ повністю зупинив свою роботу. За 2024 рік на Саратовському НПЗ було перероблено 5,8 млн тонн нафти. Загалом це близько 2,2% переробки нафти у РФ.

Також раніше джерела УНІАН в СБУ повідомляли, що українські дрони уразили 4 ворожі пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари у Новоросійську. Загалом, за даними джерел, на території частини знаходиться близько 12 таких установок. І є вірогідність, що вони також зазнали пошкоджень внаслідок атаки.

