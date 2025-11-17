Відповідні дії для боротьби з корупцією будуть продовжені.

Президент України Володимир Зеленський визнає, що наразі треба продовжувати докладати зусилля для очищення від корупції. Нині ці заходи не були достатніми. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав у Парижі на спільній пресконференції з президентом Франції Емманулем Макроном.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи достатньо вжито заходів для очищення системи управління в Україні від корупції."Що стосується: чи достатні? – Ні, недостатні! Будемо продовжувати відповідні дії", - наголосив він.

Останній корупційний скандал в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 місяців проводили операцію "Мідас", під час якої викрили величезну корупційну схему у галузі енергетики, до якої були залучені урядові високопосадовці, бізнесмени та політики. Зокрема, через корупційну схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом".

Відео дня

Йдеться про отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"), виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет") та інші особи.

