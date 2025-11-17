Завдяки закупівлі французьких електровозів буде зміцнюватися транспорт в Україні.

Французька машинобудівна компанія Alstom продасть для потреб "Укрзалізниці" 55 електровозів, заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Емманулем Макроном.

Як передає кореспондент УНІАН, український лідер сказав наступне: "Ми зміцнюємо нашу логістику, Ми зміцнюємо наш транспорт і Україні. І сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції нових 55 електровозів. І це угода між нашою "Українською залізницею" та французькою Alstom".

Глава держави додав, що Україна налаштована продовжувати розвивати цей напрямок з Францією.

Своєю чергою, як повідомив Макрон, відповідний контракт на поставку 55 локомотивів оцінюється у 475 млн євро. Фінансування здійснюватиметься із залученням ЄБРР і Світового банку. Цей контракт є конкретним проявом довгострокового економічного і стратегчного партнерства на підтримку України для зміцнення її стійкості.

Угода з Alstom - деталі

Як йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram, відповідна угода з Alstom — про постачання 55 сучасних вантажних локомотивів — дозволить модернізувати вкрай застарілий парк та втримати обсяги вантажних перевезень.

Зазначається, що сьогодні середній вік парку локомотивів 46 років, зношеність понад 96%, і за 2-3 роки дефіцит тяги не дозволятиме перевозити необхідні обсяги вантажів. Це суттєво звузить можливості експортних галузей. Через це компанія може втрачати від 10% вантажних доходів щороку.

"Аналіз ринку незалежними консультантами підтвердив, що ціна двосистемних електровозів високої потужності від Alstom у розрахунку на вісь та на кВт потужності є конкурентною та вигідною, а завдяки грантовому фінансуванню фактична вартість для УЗ в цьому проєкті ще й здешевлюється на 37%. Загальна вартість угоди становить 473 млн євро", - сказано у повідомленні.

При цьому, перший новий електровоз прибуде в Україну вже у I кварталі 2027 року. Після цього він пройде сертифікацію та необхідні випробування. Поставка всієї партії триватиме впродовж 2027-2029 років.

Також сказано, що 55 нових електровозів ефективно замінять близько 80 старих аналогів, що наразі експлуатуються, і дозволить скоротити операційні витрати на понад 30%.

Разом з тим, у вартість угоди входять підтримка із сервісом і необхідний комплект запасних частин на визначений період. Також будуть активно проводитись навчання для машиністів і бригад обслуговування.

⁠Як пояснюється у повідомленні, 37% фінансування проєкту – це безповоротна грантова допомога в розмірі близько 173 млн євро від фонду URTF Світового банку, решта – пільговий довгостроковий кредит ЄБРР обсягом 300 млн євро.

Залізнична інфраструктура України

Як повідомляв УНІАН, цього року російські загарбники значно збільшили атаки проти об’єктів залізничної інфраструктури України. Рухомі локомотиви, залізничні вузли та інші об’єкти стали цілями для російських атак. Збитки України від російських атак вже перевищили 1 млрд доларів.

При цьому, Росія оновлює ударні дрони типу "Шахед" у свого роду FPV-дрони. Ці безпілотники мають дистанційне онлайн-керування і застосовуються дл атак українських поїздів.

