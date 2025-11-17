Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві для проведення офіційних перемовин щодо нової програми співпраці з Україною.
Як повідомила голова Бюджетного комітету верховної Ради Роксолана Підласа, представники від України вже обговорили деталі проєкту бюджету на 2026 рік з керівником місії Гевіном Греєм та його колегами.
"Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні - близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту. Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується в січні, тоді ж - перша виплата", - написала Підласа у Facebook.
Попередніми діями, які потрібно виконати для старту програми (prior action), визначили ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.
"Щодо структурних маяків - МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", - додала Підласа.
Співпраця МВФ і України – інші новини
Нагадаємо, що для розблокування нових коштів від Міжнародного валютного фонду для Києва Європейський Союз повинен надати Україні "надійні" фінансові зобов'язання, розповів комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Нова підтримка з боку Євросоюзу має розблокувати пакет МВФ на суму близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років – його надходження очікується в січні.
За даними агентства Bloomberg, Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів між сторонами щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може скласти 8 мільярдів доларів.
Зокрема, МВФ висуває до українського уряду ряд жорстких вимог. Кредитор вимагає від Києва підвищення цін на газ для населення, скасування пільг для ФОПів та девальвації гривні.