Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі журналістам відреагував на заяви спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі щодо "невдячності" України.
"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну та допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", – сказав Тихий.
Водночас він побажав грузинському народу "європейського майбутнього, безпеки та достатку", навіть "попри проросійську політику чинного уряду".
Звинувачення Грузії в бік України: що відомо
Раніше спікер парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі бачить "недружнє" ставлення української влади до народу Грузії. Він також заявив, що Україна намагається втягнути Грузію у війну проти Росії.
"Насамперед, це велика невдячність, яку ми спостерігаємо з боку українського керівництва. Українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів про те, що коли тобі надають підтримку, насамперед слід висловлювати подяку та не виявляти невдячність. На жаль, влада Зеленського вирізняється своєю невдячністю по відношенню до грузинського народу", - заявив Папуашвілі.
Як повідомляв УНІАН, минулого року в Грузії пройшли парламентські вибори, на яких перемогу отримала партія "Грузинська мрія". Її зокрема звинувачують у проросійському курсі та у фальсифікаціях під час виборів. Після перемоги партії, в країні відбулися масові протести. Також після цього різко погіршилися стосунки Грузії та Заходу. Так, до прикладу, Тбілісі заморозили переговори про вступ країни до ЄС до 2028 року.