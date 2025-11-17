Раніше в Грузії звинуватили Україну у невдячності.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі журналістам відреагував на заяви спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі щодо "невдячності" України.

"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну та допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", – сказав Тихий.

Водночас він побажав грузинському народу "європейського майбутнього, безпеки та достатку", навіть "попри проросійську політику чинного уряду".

Відео дня

Звинувачення Грузії в бік України: що відомо

Раніше спікер парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі бачить "недружнє" ставлення української влади до народу Грузії. Він також заявив, що Україна намагається втягнути Грузію у війну проти Росії.

"Насамперед, це велика невдячність, яку ми спостерігаємо з боку українського керівництва. Українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів про те, що коли тобі надають підтримку, насамперед слід висловлювати подяку та не виявляти невдячність. На жаль, влада Зеленського вирізняється своєю невдячністю по відношенню до грузинського народу", - заявив Папуашвілі.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Грузії пройшли парламентські вибори, на яких перемогу отримала партія "Грузинська мрія". Її зокрема звинувачують у проросійському курсі та у фальсифікаціях під час виборів. Після перемоги партії, в країні відбулися масові протести. Також після цього різко погіршилися стосунки Грузії та Заходу. Так, до прикладу, Тбілісі заморозили переговори про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Вас також можуть зацікавити новини: