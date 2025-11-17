Через пожежу на судні існує загроза вибуху для румунського селища Плауру.

Внаслідок дронової атаки РФ в порту міста Ізмаїл Одеської області загорілося турецьке судно, завантажене зрідженим газом.

Як пише Euronews, через це в Румунії евакуюють людей з прикордонного селища Плауру, розташованого недалеко від українського кордону. Звідти вже вивезли 15 місцевих жителів.

"Причиною стало займання судна, завантаженого зрідженим газом, яке спалахнуло після атаки дронів у районі міста Ізмаїл. Існує значний ризик вибуху, тому влада вирішила тимчасово вивезти людей із зони потенційної небезпеки", - зазначається у публікації.

Генеральний директорат морських справ уряду Туреччини повідомляє, що екіпаж судна, що складався з 16 членів, був евакуйований.

"Танкер зі зрідженим газом під турецьким прапором ORINDA, на борту якого перебували 16 членів турецького екіпажу, був уражений під час маневру евакуації в порту Ізмаїл в Україні та загорівся. Екіпажу вдалося безпечно залишити судно. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також ЗМІ повідомляє, що очільник громади Чаталкіой (комуна у повіті Тулча в Румунії, - УНІАН) вже виїхав на місце події, а префект повіту Тулча прямує до зони інциденту. Служби реагування приведені в готовність, а румунська влада зараз аналізує можливі сценарії дій.

За попередніми даними, місцевість Плауру буде евакуйована. Це рішення підтримала й українська сторона, оскільки вантаж може спричинити вибух з руйнівними наслідками на значній відстані.

Видання нагадує, що ще у 2023 році, після серії російських атак поблизу кордону, румунські військові почали облаштовувати спеціальні укриття для місцевих жителів. Їх спорудили саме в тих зонах, де раніше падали уламки дронів. Міністерство оборони Румунії тоді підкреслювало, що ці заходи запроваджені відповідно до рішення Національного комітету з надзвичайних ситуацій.

Також відомо, що у 2024 році на території Плауру впали уламки трьох із п’яти російських дронів, які зафіксували румунські служби.

Водночас у держпідприємстві "Адміністрація морських портів України" заявили, що після нічної атаки на Ізмаїльський морський порт сталося загоряння обладнання для перекачування газу, розташованого на борту цивільного судна під прапором Туреччини. На місці події створено оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації. До його роботи залучені підрозділи ДСНС, у тому числі команди, оснащені роботизованими комплексами, та допоміжні служби.

"Ситуація перебуває під постійним контролем. За інформацією місцевих органів влади, підстав для евакуації населення наразі немає", - запевняють в АМПУ.

Нічний удар по Одещині: деталі

Вночі 17 листопада армія РФ завдала масованого дронового удару по портовій та енергетичній інфраструктурі півдня Одещини, зокрема по Ізмаїльському району. За даними місцевої влади, вибухи пролунали у кількох містах. Попри ефективну роботу ППО, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Виникли займання. Постраждав 18-річний юнак.

В місті Ізмаїл та у селі Броска частково відсутнє електропостачання. Критична інфраструктура, об’єкти життєзабезпечення та системи оповіщення працюють від резервного живлення.

