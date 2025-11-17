Зазначається, що секретар РНБО перебуває у Сполучених Штатах в офіційному відрядженні.

Мережею поширилася інформація про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ці повідомлення не відповідають дійсності, заявили в Центрі протидії дезінформації.

"Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України", – йдеться в заяві.

В ЦПД наголошують, що Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави та виконує всі поставлені завдання. Він продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.

Крім того, в Центрі просять не поширювати неперевірені повідомлення, які "вводять суспільство в оману" та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України.

Доповнено: "Суспільне" із посиланням на джерела у владі інформує, що Рустем Умєров повернеться в Україну із закордонного відрядження орієнтовно 20 листопада.

Що передувало

Ресурс Clash Report повідомив, що Рустем Умєвов нібито відмовився повертатися в Україну з Туреччини, про що особисто повідомив президенту України Володимиру Зеленському.

Згодом ресурс цю заяву спростував.

"Джерела, які поспілкувалися з Clash Report, стверджують, що твердження про те, що Рустем Умеров не планує повертатися до України, не відповідає дійсності. За словами осіб, які безпосередньо контактують з Умєровим, він справді повернеться", – сказано в повідомленні.

Раніше журналістка Тетяна Ніколаєнко підтвердила інформацію про те, що український бізнесмен Тимур Міндіч, якому раніше НАБУ оголосила про підозру, тиснув на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівлі ізраїльських бронежилетів.

У січні 2025 року НАБУ також було розпочало кримінальне провадження проти тоді міністра оборони України Рустема Умєрова через можливе зловживання владою. ЗМІ тоді зазначали, що причиною цьому стала відмову продовжити контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

